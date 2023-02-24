香港交易所2022年净利润同比下降20%

香港交易所2022年净利润下降20%，全年收入及其他收益同比下降12%。不过，第四季度收入及其他收益同比增长10%，创历年第四季度新高。

根据港交所星期四（2月23日）在官方网站公布的2022年全年业绩报告，港交所2022年股东应占溢利（即全体股东应分得的净利润）为100.78 亿元（港元，下同，约17.25亿新元），同比下降20%，但好于市场预期；全年收入及其他收益为184.56亿元，第四季度收入及其他收益为 52.01 亿元。

在市场成交数据方面，业绩报告显示，港交所2022年的日均成交金额为1249亿元，同比下滑25%。

综合澎湃新闻、第一财经、香港01和星岛网报道，港交所行政总裁欧冠昇星期四在港交所业绩发布会上指出，2022年共有90只新股于港交所上市。其中，有63只新股是在下半年上市，是上半年的两倍多。集资额达1046亿元，位列全球第四，65%的集资额来自新经济行业。

展望2023年，欧冠昇说，今年已见新股市场回暖迹象，正处理不少上市申请。港交所首次公开售股（IPO）市场1月平均每日成交金额达到1400亿元，较2022年第四季上升10%，并有10只新股上市。

欧冠昇还透露，未来数月沪深港通将进一步扩容，纳入在香港上市的国际公司，这将使香港成为唯一一个能接触到国内外投资者的市场。

市场对于香港政府2023年财政预算案没有下调股票印花税感到失望，对此，欧冠昇说，他明白股票印花税是港府重要收入来源之一，港交所一直与政府保持沟通，希望寻求最佳方案，在提升市场活跃度及各方利益中取得平衡。