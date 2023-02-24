江西安远县县长涉侵犯挂职女干部被停职

中国江西省赣州市安远县县长李秋平因涉嫌侵犯一位中央国家机关在安远县挂职锻炼的女干部，已被停职。

据经济观察网报道，这位涉嫌被侵犯的女干部周四（2月23日）说，自己已经离开了安远县，此事现交由组织处理，相信组织会给一个公正的答复。对于案件的其他情况，她说目前不便接受采访。

安远县人大常委会一位负责人说，李秋平现在还是安远县的县长，在安远县人大常委会这个层面，尚未接到通知要对李秋平的事项启动人大的程序。

1982年7月出生的李秋平，为江西吉安新干人，2000年至2004年就读于江西科技师范学校（现江西科技师范学院）中文系汉语言文学专业。毕业后在江西省水利厅所属的江西省水利水电学校（现江西水利职业学院）工作，后任该校行政办公室副主任。

2011年，李秋平调至江西省属国企江西省水利投资集团有限公司，任办公室主任，后又在该集团的多个子公司任主要领导职务。

2020年6月，李秋平离开江西省水利投资集团有限公司，在赣州市大余县任正处级的县委副书记。

次年8月，李秋平调至赣州市安远县，任副书记、副县长、代县长；同年9月，任县长。

该女干部所在的中央国家机关的数位人士介绍，安远县是该中央国家机关的定点扶贫单位之一。