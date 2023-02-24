美媒：因应大陆威胁 驻台美军将扩增逾三倍

美国知情官员透露，因应大陆威胁日益升高，驻台美军规模将扩增逾三倍，以强化台湾军方的训练方案。

美国《华尔街日报》星期四（2月23日）引述美国知情官员报道，美国计划在未来几个月内将驻台美军人数从一年期约30人增至一两百人。扩增的驻台美军将拓展五角大楼为提供台湾必要自卫能力、同时不激怒北京而不愿公开的训练计划。

根据美国国防部资料，包括特种部队、陆战队在内，美国过去几年部署台湾的部队人数时有起伏，最新一波规划中的扩大部署将是数十年来最大规模。

除在台湾的训练活动外，知情人士透露，密歇根州国民兵也正在训练一批台湾军方部队，包括在该州北部格雷林营（Camp Grayling）进行年度多方演习。这些在美国和在台湾进行的扩大训练，是美国加强协助台湾力抗中国大陆可能侵略行动的一环。

美国官员说，这项扩大行动规划了数个月，在中国疑似间谍气球入侵美国领空，导致美中关系进一步下挫之前就已在计划，增加部署的部队任务不仅要训练台湾军队操作美国武器系统，也要进行军事演练，防范中国大陆可能的侵犯。

负责美国在亚太地区军事行动的美国印太司令部拒绝评论此事，美国五角大楼和白宫均不证实上述报道，重申与台湾的防卫关系，取决于中华人民共和国所构成的威胁。

另据台湾《联合报》星期五（2月24日）报道，美国麦纳斯受询时说，不评论特定行动、往来或训练活动，但强调美国对于台湾的支持、与台湾的防御关系，依然与中华人民共和国构成的威胁保持一致；美国对台湾的承诺依然坚若磐石，有助于维持台海与区域的和平稳定。

白宫发言人尚皮耶则说，美国数十年来与台湾的防御关系均基于北京构成的威胁，也会与美国的“一个中国”政策保持一致，没有改变。