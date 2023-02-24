台湾谴责俄罗斯非法入侵乌克兰

在俄乌战争爆发满一周年之际，台湾官方发布声明，谴责俄罗斯非法入侵乌克兰，并表明将持续协助乌克兰重建家园。

据台湾外交部官网消息，台湾外交部星期五（2月24日）发布新闻稿，指俄罗斯在2022年2月24日全面入侵乌克兰，引发二战结束以来欧洲最大的军事冲突，造成数百万乌克兰人民流离失所。俄国罔顾全球谴责与制裁，违反《联合国宪章》，无视以规则为基础的国际秩序，以武力侵犯他国，严重破坏区域及全球和平稳定，台湾与全世界爱好和平的民主伙伴同声予以谴责。

台外交部在新闻稿中说，台湾作为国际民主阵营负责任的成员，坚定捍卫民主自由及法治人权的普世价值，反对任何恃强凌弱的武力行为。在俄国入侵乌克兰届满一周年的今天，台湾政府愿再度重申，反对以武力或胁迫片面改变现状，支持各方在国际法架构下，透过和平、理性的对话与协商解决歧见的严正立场，同时呼吁俄方立即停止对乌克兰的军事侵略，尊重乌克兰主权独立及领土完整。台湾政府也将持续参与国际社会对俄罗斯的相关制裁，直至战争结束。

台外交部说，台湾政府与人民向来秉持公理正义、同舟共济的精神，与国际理念相近伙伴携手合作，坚定实践Taiwan Can Help的精神。自俄乌战事爆发以来，台湾政府与人民已先后捐赠27公吨医疗物资及逾700公吨人道救援物资，透过波兰、斯洛伐克等邻近国家，快速将来自台湾的温暖关怀送到在战火中坚守家园的乌克兰人民手中，同时提供总计逾4100万美元（约5505万新元）援款，与波兰、捷克、斯洛伐克及立陶宛等及国际组织共同安置流离失所的乌国难民，另直接捐助乌克兰基辅、布查及前线战区哈尔科夫、米科莱夫及赫尔松等城市，执行医院、教会、人道救助及寒冬送暖等计划，协助乌国人民度过战火及寒冬。

台外交部为协助乌克兰人民重建家园，也在2023年编列18亿新台币（约7930万新元）预算，规划透过双边及多边管道，共同推动乌克兰医院、学校、教堂、能源、供水、桥樑交通等民用基础设施的重建计划。

台外交部说，台湾将持续与美、欧及其他理念相近国家紧密合作，共同促成乌克兰早日远离战祸，回复往日的宁静与繁荣，以共同维护区域及全球的和平与稳定。