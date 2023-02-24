台国防部：37架次大陆军机绕台 12架逾越海峡中线

台湾国防部星期五（2月24日）通报，23日上午6时至24日上午6时，台军侦获中国大陆37架次军机绕台，其中12架次逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南防空识别区。

综合台湾国防部网站公布的解放军进入台海周边空域活动示意图、一苹新闻网和中时新闻网报道，本次较为罕见的是有一架具有“察打一体”功能的彩虹4长程无人侦察机从台西南防空识别区绕过台湾海峡，一路绕进南部巴士海峡后，持续往台湾东南防空识别区盘旋，直到兰屿外海后折返，动机格外敏感。

目前彩虹-4最远航程能够达到3500公里，续航时间长达40小时，可以执行长时间远距离侦察任务。它有四个武器挂架，武器包括两枚空地飞弹和两枚卫星制导炸弹。在特殊情况下，彩虹-4还可以搭载更先进的综合孔径雷达，具备非常强大的综合侦察监视能力。

其他绕台的大陆军机包括两架次歼-11机、两架次歼-10机、四架次歼-16机、一架次TB-001无人机和一架次运-8反潜机。另外，有六艘次大陆军舰持续在台海周边活动。

台湾国防部说，台军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

中时新闻网的报道分析，本次大陆军机绕台，是因美国众议院跨党派四名议员日前访台，加上美台高官在美国举行高层安全对话，引起了大陆方面的大动作反应。