陈茂波：香港口罩令预料将在本季结束时解除

香港财政司司长陈茂波说，港府明白居民希望尽快解除口罩令，因此这项措施有望在本季结束时撤销。

据《南华早报》报道，陈茂波星期五（2月24日）在一档英语电台节目就新一期财政预算案进行说明时，作出以上表述。听众大都关注港府何时解除实施多时的口罩令。

尽管已放宽防疫措施，显示香港社会摆脱冠病疫情逐步迈向复常，香港医卫局星期三（2月22日）仍宣布，口罩令从明天（23日）起延长14天，直至3月8日。

南早报道引述知情人士透露，陈茂波指的是，口罩令预计将于3月底解除。

陈茂波在电台节目上说：“我在医务卫生局的同事已接获非常明确的讯息，社区希望尽快解除口罩令。这是（医务局）议程的重要事项。我医务局的同事正非常密切地关注此事。”

有一名听众辩称：“当我们是地球上最后不在戴口罩的人，实在很难跟别人说，以及说服他们我们是领先的国际中心。”另一名听众则提到旅游业的问题，指称：“你会选择带家人到一个需要戴口罩或无需戴口罩的地方旅行？”

陈茂波明确表示，港府打算在“临近本季结束时”解除口罩令，并承认当局在财政预算咨询时也收到相同看法。

香港是目前世界少数仍要求市民在户外戴口罩的城市，中国大陆目前只要求民众在室内戴口罩。