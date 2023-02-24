香港3月起主办多项文体活动吸引海外旅客

香港将从3月起多项文化与体育活动，以吸引海外旅客到访。

香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期五（2月24日）在香港商业电台节目上说，市民在冠病疫情下压抑了一段时间，除了面向市民的“开心香港”活动外，香港将从3月起主办巴塞尔艺术展和国际七人榄球赛，预计能吸引海外游客访港。

杨润雄说，香港也将从4月起举办高尔夫球和板球等赛事，以及流行文化节等活动。港府也正构思文化和创意产业发展蓝图，会参考不同国家和地区的做法。

香港与中国大陆已经全面通关，杨润雄说，单日大陆旅客入境人次已由1万增至4万，周末更达到6万至7万人次，有关部门会留意旅客出游习惯。

荃湾体育馆星期四（2月23日）迎来男子篮球世界杯亚太区预选赛，中国队迎战哈萨克斯坦队，这是首次以香港作为主场举办的中国男篮比赛。杨润雄说，随着启德体育园将于明年落成，相信香港将有机会举办更多高水平的国际赛事，也欢迎中国国家队届时多到香港举办主场比赛，或与香港队切磋。

2009年，为提供资助予有利香港创意产业发展的项目，香港推出“创意智优计划”。新一份财政预算案提出向该计划注资。杨润雄说，计划推出至今支援电视和音乐等约650个项目，目前基金余额只够运作多一年，需要额外注资。

杨润雄也说，未来会支持香港业界和亚洲电影人合拍电影，并鼓励香港电视台与中国大陆或亚洲团队联合制作综艺节目。有大陆节目在香港受欢迎，相信和大陆合作能够拓展市场和带动各行业发展。