监委申请调查陈宗彦涉贪案 陈建仁：尊重司法调查和监委职权

台湾监察委员申请调查行政院前发言人陈宗彦涉贪案，行政院长陈建仁说，他尊重司法调查程序和监委职权。

据台湾《中国时报》报道，陈宗彦日前遭爆料接受性招待涉贪，台湾监察委员星期四（2月23日）申请自动调查，国民党也将在星期五（2月24日）赴监察院，举发陈宗彦任职台南市政府期间败坏官箴之言行。由于此事必将成为在野议场攻防焦点，即将站上备询台的行政院长陈建仁星期五说，此事件当事人已对外说明，他尊重司法调查程序和监委职权。

台湾监察院三名监察委员王美玉、林国明和苏丽琼星期四指出，陈宗彦涉嫌接受业者不当性招待，并因台南市政府所属机关相关案件，接受连恒、王孝玮行贿，涉嫌违反贪污治罪条例等罪嫌，但后续侦办作为引发争议，涉及司法公信及政府形象，已申请自动调查，而国民党团也在监察院前举行“陈宗彦别拿逃避当负责”记者会，并于会后正式举发。

陈宗彦爆出涉嫌渎职和性招待案丑闻越滚越大，更牵扯出严重的司法包庇纵放情事。台湾法务部在案件曝光后，责成台湾高等检察署（高检署）调查，高检署签分“调字案”指派主任检察官赖哲雄查明，赖哲雄上星期六（2月18日）南下与高雄检察分署（高分检）组成调查小组赴台南地方检察署（南检）调取卷证影本，另南检也已分他案重启调查陈宗彦案。

台湾法务部长蔡清祥星期五并将赴立法院，预料朝野立委将就此事质询蔡清祥。而负责调查的高检署主任检察官赖哲雄星期四也在办公室整理资料，对于媒体询问是否着手撰写陈宗彦案调查报告，赖哲雄不愿说明。

此外，当初陈宗彦案件签结时的台南地检署检察长张文政，现为高检署主任检察官已70岁，将于下月中旬退休。

台湾监委说，行政院前发言人陈宗彦担任台南市政府新闻及国际关系处处长等职务时，是否损害公务员及政府信誉之行为？是否接受不正利益？是否藉职务上机会为不当情事？台南地检署如知悉陈宗彦涉有犯罪嫌疑，实际处理情形为何？是否怠惰侦办？相关公务人员有无违失或不当情事？相关疑义均有深入调查了解之必要。