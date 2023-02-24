中国财长：G20成员积极为发展中国家融资诉求寻求解决方案

中国财政部长刘昆说，发展不平衡是世界各国面临的最大挑战，G20成员应积极为发展中国家发展融资诉求寻求解决方案。

据中国财政部网站消息，刘昆星期五（2月24日）以视频出席在印度班加罗尔举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议并发言时，作出以上表述。

刘昆强调，发展不平衡是世界各国面临的最大挑战。中国加大全球发展倡议落实的投入，为增加国际发展资源作出贡献。G20应推动各方多渠道动员更多发展融资，为全球经济复苏和增长提供动力。

他指出，各方应公平、客观、深入分析债务问题成因，全面、系统、有效解决债务问题。国际金融机构和商业债权人应按照“共同行动、公平负担”的原则，借鉴历史经验，实质性参与债务处理。

刘昆说，G20成员应积极为发展中国家发展融资诉求寻求解决方案，重点督促发达国家尽快兑现气候资金承诺。同时应坚持共同但有区别的责任和各自能力原则，坚持以人民为中心的发展思想，在发展框架内推进应对气候变化合作。

他也说，重视基础设施在经济社会发展的作用。G20财金渠道要充分发挥凝聚共识和动员资源的作用，平衡推动公共部门、私营部门以及多边开发机构加大全球基础设施投融资。

这次会议由G20主席国印度主办。G20成员和特邀国财政部和央行、相关国际组织负责人出席会议。此次会议为期两天，会议首日主要就全球金融架构、可持续金融、基础设施和金融部门等相关议题进行讨论。2月25日将讨论全球经济、全球卫生、国际税收等相关议题。