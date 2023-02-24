内蒙古开展露天矿巡查

中国内蒙古阿拉善盟孪井滩生态移民示范区辖区内蒙古新井煤业有限公司煤矿边坡坍塌，造成现场多名作业人员和车辆被埋后，内蒙古已在自治区范围内开展露天矿开展巡查工作。

据《内蒙古日报》报道，内蒙古星期四（2月23日）发出紧急通知，要求全区各地充分认识自治区当前安全生产形势的严峻性和复杂性，以“时时放心不下”的责任感继续深入推进岁末年初安全生产大排查大整治和督导检查，全面排查整治各类风险隐患，盯紧看牢重点行业领域和重点场所部位。

通知要求，要坚决克服一些行业领域长期不出大事故而滋生的麻痹思想、侥幸心理，始终以如履薄冰的警觉和谨慎抓细抓实安全风险隐患排查，采取坚决有力措施整治到位，坚决遏制新的重特大事故。

通知强调，要深刻吸取内蒙古新井煤业有限公司煤矿“2·22”坍塌事故教训，立即组织对辖区内的露天矿开展巡查，重点巡查是否有高陡边坡、边坡角是否超过设计规定等重大隐患以及边坡监测系统是否失效、视频监控是否能清晰覆盖边坡等问题。一经发现此类重大隐患及问题，应立即责令停止作业，撤出作业人员及设备。

内蒙古阿拉善盟孪井滩生态移民示范区辖区内蒙古新井煤业有限公司星期三（22日）煤矿边坡坍塌，造成现场多名作业人员和车辆被埋。经核实，失联人员59人，截至2月23日14时，事故中四人死亡，六人受伤，尚有49人失联。