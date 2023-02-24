日智库兵推：日美2026年能阻止中国大陆攻台但付出沉重代价

日本智库推测，如果中国大陆在2026年攻台，日本和美国将能阻止北京达到目的，但日美在人员和装备方面将付出沉重代价。

据日经亚洲评论网站星期五（2月24日）报道，笹川和平财团1月展开为期四天的兵棋推演，以中国大陆尝试在2026年展开两栖攻台行动为主题。兵推预测，如果日本和美国决定协助台湾，北京将无法攻下台湾，但日本将损失多达144架战斗机，自卫队人员伤亡人数可高达2500人。

美国可能会损失多达400架战机，超过1万名士兵伤亡。在台湾方面，包括战俘在内的士兵伤亡人数为1万3000名，军舰和战机损失数量分别为18艘和200架。

攻台行动将在大约两个星期后以失败告终，中国大陆将损失156艘军舰，包括两艘航母，以及168架战斗机和48架军用运输机，超过4万名士兵伤亡。

包括前日本自卫队军官、日美学者和研究人员在内的约30人参与了这个兵推。

笹川和平财团高级研究员渡边恒雄说：“我们必须在力所能及的时候，为重大损失情况做好一切准备。”

渡边恒雄也介绍，中国大陆在兵推中竭尽所能，避免与美国发生战争，并认为北京有可能在没有爆发实际军事冲突的情况下，与台湾统一。

美国智库战略与国际研究中心去年展开兵推，同样以中国大陆2026年攻台为假想主题，设计出24种情景。兵推预测，中国大陆在大多数情况下，无法成功攻台，日本也为此付出巨大代价，因为日本在基本情景中将损失100多架战机和26艘军舰。

日经亚洲评论网站认为，两个智库的兵推都参照现有武库和能力，意味着如果中国大陆军事实力之后显著增加，到了2026年，实际情况可能有所不同。