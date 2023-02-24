中国科技部：把人工智能作为战略性新兴产业 给予大力支持

中国科学技术部高新技术司司长陈家昌说，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。

据中国科技部网站消息，在国务院新闻办公室星期五（2月24日）举行的新闻发布会上，有记者提问，ChatGPT在中国引起了广泛的反响，中国科技部如何看待这种人工智能驱动的技术，从监管方面，科技部有何考量？

中国科技部部长王志刚回答说，这关乎两个问题，一是如何看待ChatGPT，二是在伦理方面怎么应对，怎么做到推动发展且兼顾科技的两面性，加强伦理规范。他说，ChatGPT本身是一个大模型，即大数据、大算力、强算法。ChatGPT确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。

王志刚还说，中国对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。

陈家昌也回应，ChatGPT最近形成了一种现象级的应用，表现出很高的人机交互水平，也表现出自然语言的大模型已经具备了面向通用人工智能的一些特征，在众多行业领域有着广泛的应用潜力。人工智能作为一个战略性新兴技术，日益成为科技创新、产业升级和生产力提升的重要驱动力量。基于自然语言理解的人机对话是人工智能发展的一个重要方向。

陈家昌续说，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，从四个方面给予大力支持。一是推动构建开放协同的人工智能创新体系，加快基础理论研究和重大技术攻关。二是推动人工智能与经济社会深度融合，在重大应用场景中锤炼技术，升级迭代，培育市场。三是推动建立人工智能安全可控的治理体系。四是全方位推动人工智能开放合作。