台积电高薪挖角 新北市四名消防员加盟

台积电近日传出大规模招募消防员加入，负责厂区的消防安全及危险物品管理，新北市消防局证实，今年有四人离职，均转任台积电。

综合台湾壹苹新闻网和中时新闻网等报道，针对有媒体报道指，台积电高薪挖角多名消防员加盟，台积电星期五（2月24日）回应称，因应公司营运需求规划招募多元人才，基于强化厂区安全与风险管理的目的，台积公司确实有招募具专业经验，包含消防背景的人才在各厂区支援环境安全、灾害防治与紧急应变等任务。

据报道，台积电为了使新厂房顺利通过消防安检，开出月薪至少12万新台币（下同，约5282新元）、加上年终及红利后年薪保证有360万新台币起的优渥条件征求消防专业人员，爆发北部消防员的出走潮。

新北市消防局说，今年1月迄今确实有四人离职，原因均注明为“职涯规划”。由于每年都有10至20人左右因各种原因离职，原本并未对这四人细究原因，但经后续了解，确认均已转职到台积电。

据了解，新北市今年离职的四名消防官员从二线一星到二线4四星，多为在消防局内担任内勤科员职务，最高阶则是一名二线四星的外勤救灾救护大队副大队长，四人的共通点均有消防设备师证照。

新北市消防局说，经查农历年后有四名消防人员离职，转换跑道至台积电，代表新北市消防局人员相当优秀，获得社会企业及各界的肯定，未来更期待可以将新北市消防局最优秀的公共安全及防救灾能量推展到社会各界。对于同仁有更好发展，都予以肯定与祝福。