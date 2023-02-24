香港反非法收债行动11人被捕 最小年仅12岁

香港警方日前根据情报侦破一个非法收债集团，拘捕11人，最年轻被捕者仅12岁。

综合《明报》和网媒“香港01”星期五（2月24日）报道，香港警方根据情报发现有黑帮背景的犯罪团伙以“搵快钱”（赚快钱）为名，利诱青少年进行非法收债活动。

经深入调查后，湾仔警区刑事部过去两天展开拘捕行动，拘捕10男1女，年龄介于12岁至27岁。被捕人员包括集团主脑、骨干及行动组成员，当中有五名未成年人。

案件涉及2022年11月至今年1月在全港各区发生的17起刑事毁坏案件有关，涉及收债金额共约400万港元（下同，约69万新元）。年纪最小被捕者为500港元淋红油。

湾仔警区刑事总督察何兆东讲解案情时说，涉案非法收债集团透过两个主流手机游戏“传说对决”及“绝地求生”的聊天室招揽青少年，集团成员会先结识青少年组队参与游戏，混熟后相约出外吃喝玩乐，随后招揽他们加入，并以“搵快钱”为名利诱这些青少年参加收债行动。

反黑组探员经深入调查及翻查大量闭路电视，并得到网罪科协助，掌握集团成员资料，相信他们与全港多区17起刑事毁坏案有关，也有未成年人涉案，遂于星期三（22日）连续两天采取行动，拘捕11名男女，行动中检获犯案时身穿的衣物、手机、红油罐等物品。所有被捕者均有黑社会背景，正被扣查，其中三人暂被控一项刑事毁坏罪名。