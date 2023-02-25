李克强：中国经济增长正企稳回升 但仍面临风险挑战

中国国务院总理李克强星期四（2月23日）到发展改革委、财政部考察并主持召开座谈会说，当前中国经济增长正在企稳回升，但经济运行仍面临不少风险挑战。要继续攻坚克难、接续努力，巩固经济增长企稳回升势头，推动经济社会持续健康发展。

根据新华社星期五报道，李克强强调，要以中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中共中央、国务院部署，推进改革开放，深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，着力稳增长稳就业稳物价，巩固当前经济增长企稳回升势头，推动高质量发展。

李克强说，发展改革委担负发展与改革职责，发展是第一要务，改革是根本动力，要继续做发展的实干家、改革的攻坚者。去年为应对疫情等超预期因素冲击，政府果断推出稳经济一揽子政策和接续措施，发展改革系统积极提对策、抓落实，为稳住经济大盘发挥了重要作用；牵头建立协调机制，用改革的办法推进重大项目建设、设备更新改造加快形成实物工作量，既推动扩投资增消费稳就业，促进了去年底和今年初经济增长，又有利于补短板调结构增后劲。协调机制在这项工作中发挥了关键作用。

他在财政部考察时说，财政是庶政之母，财政部是为人民守国家的“钱袋子”，要继续打好财政账本的“算盘”。去年实施大规模退税减税降费、缓税缓费等政策，帮扶企业特别是中小微企业和个体工商户渡难关，有力支撑了稳就业保民生。财政系统狠抓这一重大宏观政策落地见效，发挥了特殊作用；落实政府过紧日子要求，加大了基本民生保障力度。

李克强说，近年来，在以习近平为核心的中共中央坚强领导下，全国上下共同应对接踵而来的严峻挑战，中国发展取得重大新成就。面对经济下行压力，创新宏观调控，不主要依赖扩大投资拉动经济增长，而是把宏观政策着力点聚焦到市场主体需求上，持续推进减税降费，公平普惠直接地支持他们纾困和发展，这也是放水养鱼，培植了税源。在这个过程中，没有持续大规模增加赤字，没有超发货币，为稳物价创造了宏观条件。这些年物价涨幅保持较低水平，看似容易却艰辛。

同时，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，推进大众创业万众创新，培育发展新动能，激发了市场活力和社会创造力。发展改革和财政部门作为重要综合经济部门，落实宏观政策稳经济，主动作为推改革促创新，心系群众解决急难愁盼问题，大家付出了智慧和辛劳。全国两会即将召开，要起草好与政府工作报告配套的国民经济和社会发展计划报告、财政预算报告，实事求是总结工作，科学安排重点任务，依法接受人民监督。当前中国经济增长正在企稳回升，1至2月消费加快恢复、市场预期明显提升，但经济运行仍面临不少风险挑战。要继续攻坚克难、接续努力，巩固经济增长企稳回升势头，推动经济社会持续健康发展。