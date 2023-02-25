台渔船印度洋失联 16船员下落不明

台湾农委会渔业署证实，高雄籍“联升发”渔船（CT4-2896）在印度洋公海作业期间失联，并已寻求该海域邻近国家协助搜救，同时协调于附近海域作业的台湾船只就近协寻。船上计有16名船员，目前下落不明。

根据联合报报道，这是台湾一周内第二艘渔船失联，2月18日台湾“升丰128号”鲔钓渔船在太平洋公海失联，渔业署已协调五艘友船前往案发海域支援，但目前没有进一步消息。

渔业署表示，渔业署渔业监控中心星期四(2月23日)接获“联”船船方家属通报，自2月21日起即无法与“联”船取得联系，渔业署随即洽请台外交部及搜救指挥中心寻求该海域邻近国家协助搜寻，渔业署并同时协调失联海域附近七艘台湾渔船前往协寻。

渔业署介绍，“联”船全长29.70公尺；船吨位98吨，船上计有16名船员，分别为1名台湾船员及15名印尼籍船员。

渔业署说，“联”船在台湾时间去年10月7日自模里西斯路易士港出港作业，船方家属今年2月23日上午，还在与渔业署联系“联”船海上转载相关事宜，但当天中午，船方家属再次联系渔业署，表示船只失联。

渔业署进一步查证，“联”船船位回报器（VMS）自动回报至2月19日12时，续由船方以书面回报船位至2月22日0时，但至23日船方家属向渔业署通报与“联”船失联。

渔业署表示，将持续关注本案发展，密切与船方家属、外交部、搜救指挥中心及于附近海域协寻之作业船只保持联系，以提供船方协寻情况资讯及最及时协助。