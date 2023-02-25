香港名媛疑与前夫一家财务纠纷被杀害碎尸 警方正追缉前夫

香港周五（2月24日）发现一起碎尸案，死者为三日前失踪的香港名媛蔡天凤（Abby Choi）。警方交代案情指，死者与前夫家人因财务纠纷，疑不满死者处理财产的方式，因而动杀机。涉事房屋本月才由死者前夫父亲租下，相信早有预谋，屋内发现肢解尸体用具，包括碎肉机、雨衣、面罩等，也发现两煲混有人体组织的汤。警方说，死者头部下落不明，现正追缉其前夫。

综合雅虎新闻、香港01和星岛日报报道，警方星期六凌晨交代案情，确认死者是28岁的香港名媛蔡天凤。警方在2月22日凌晨接获一起失踪人口报案，报案人指其28岁本地女亲友，在21号下午时分失去联络。经初步调查认为案件有可疑，昨日起由重案组接手，会见了受害人前夫父母、上司等人，最后一位声称见过受害人的是其私人司机，也是死者前夫兄长。

经调查发现，受害人和前夫一家有巨额金钱纠纷，金额以千万港元计。有人疑不满受害人处理财产的方式，因而引发纠纷，继而动杀机。警方指，过程中几名被调查人士多次提供错误讯息，意图混淆警方调查方向。警方最终锁定大埔龙尾村，由受害人前夫父亲在本月新租的一个房屋，警方周五凌晨首先在九龙城区拘捕两男一女，包括前夫父母和兄长。

警方之后再于同日下午破门进入大埔龙尾村涉事房屋，在冰柜里发现人体残肢，包括左脚和右脚，但部分残肢包括头部仍下落不明，现场也有受害人的财物和身分证、信用卡等，相信受害人已遇害。

警方指出，房屋是被凶徒精心布局，由于是本月新租，未有太多家具，相信是一早预谋作肢解受害人所用，墙身、窗口都有挂上帆布，单位也有用作肢解人体的工具，包括碎肉机、电锯、雨衣、手套和面罩，和人体碎肉，及两煲相信混有人体组织的汤。

警方指，三名被捕人士正被通宵扣查，警方会立案起诉谋杀，同时警方正全力缉捕受害人前夫归案。

死者蔡天凤Abby Choi是土生土长香港人，其父母在大陆经商，相信家产以亿元计。她约于10年前与邝姓前夫结婚，诞下一对儿女后离婚，并在2016年12月与谭仔米线创办人的儿子结为夫妇，两人其后也诞下两名子女。

蔡天凤虽与前夫离异，但仍负责照顾其一家人的生活，令他们生活富足无忧。她早年更付钱购入何文田加多利山一个豪宅，供前夫一家居住，而物业归前夫父亲名下。

消息称，蔡天凤“前公公”曾任职警员，十多年前已离开警队，而蔡天凤还聘用前夫的31岁胞兄为私人司机，可见她对前夫全家照顾有加。

消息还称，作为香港名媛，蔡天凤与“天王嫂”方媛是极亲密的好友，也经常作客郭富城豪宅，也频繁出席各种时装界活动。