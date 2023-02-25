秦刚同白罗斯外长通话：始终站在和平一边支持劝和促谈努力

中国外交部长秦刚星期五（2月24日）同白罗斯外长阿列伊尼克通电话谈到乌克兰问题时表示，中方始终站在和平一边，支持劝和促谈努力，呼吁有关各方保持理性克制，避免危机升级扩大，早日重启谈判。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，秦刚说，中国国家主席习近平和白罗斯总统卢卡申科去年9月在上海合作组织撒马尔罕峰会期间，共同宣布将中白关系提升至全天候全面战略伙伴关系，实现了两国关系的历史性跨越。

秦刚表示，中方愿同白方一道，落实好两国元首的重要共识，保持高层交往，以元首外交为战略引领，深化政治互信，推动两国合作取得更多丰硕成果。中方将继续支持白方为维护国家稳定和发展所作努力，反对外部势力干涉白内政和对白实施非法单边制裁。

双方还就乌克兰危机等共同关心的问题交换了意见。秦刚介绍了中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，强调中方始终站在和平一边，支持劝和促谈努力，呼吁有关各方保持理性克制，避免危机升级扩大，早日重启谈判，相互尊重，照顾彼此合理关切，建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。阿列伊尼克表示，白方完全赞成和支持中方文件，中国相关主张对化解危机具有重要意义。

白俄外交部新闻稿说，阿列伊尼克与中国外长秦刚通了电话。双方讨论了双边议程上的热点问题，并就乌克兰危机以及全球局势交换了意见。

新闻稿说，双方尤其关注乌克兰危机，并探讨了中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，双方达成共识，乌克兰冲突只能和平解决，没有其他选择。此外，双方还探讨了白罗斯总统访华的双边筹备工作。双方外长表示，将推动白中全天候全面战略伙伴关系全方位向前推进，并将在世界舞台上相互扶持。

在俄乌战争爆发一周年之际，中国外交部星期五（2月24日）发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，内容包括尊重各国主权和领土完整、停火止战、启动和谈、反对使用或威胁使用核武器等等。

中方文件指出，公认的国际法，包括联合国宪章宗旨和原则应严格遵守，各国主权、独立和领土完整都应得到切实保障。国际法应当平等统一适用，不应采取双重标准。