中国一茶饮品牌包装旗袍图被指不雅 市监局称不属违法广告

中国茶饮品牌“沪上阿姨”被质疑杯子外包装旗袍女子开叉过高，图案不雅。上海金山区市场监管局回应媒体说，该图案经综合研判并不违反公序良俗，也不构成广告法所指的“妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”的违法广告。

综合快科技、极目新闻和中国网财经报道，有网民发帖称，“沪上阿姨”杯子外包装上女性穿“开叉至大腿根部”旗袍，并且旗袍后摆堆叠在椅子上露出大腿，认为该图案不雅观，表示“搞不懂设计者为什么将一位将旗袍下摆撩起来坐的女性图案印在奶茶包装上。”

相关质疑在网上引发广泛讨论，“沪上阿姨外包装旗袍图被质疑不雅”的话题一度冲上微博热搜榜。不少网民对涉事的产品图案持包容态度，认为“旗袍本来是这样的”、“没有任何不雅，投诉的人自己内心不堪”。但也有网民认为，问题的核心不是“雅不雅”的问题，而是图案中旗袍女性的坐姿问题，质疑“为什么要把旗袍下摆掀起来坐凳子上啊”。

据悉，印有上述争议图案的杯子目前仅在部分“沪上阿姨”门店使用，尚未在全国门店铺开。就相关争议图像，“沪上阿姨”客服在回复媒体时称，“已经同步给相关的设计部门，未来将加强聆听消费者声音”。

金山市场监管局工作人员介绍说，经调查，初步判定图案是茶杯外包装的一部分，作为产品的一种整体设计风格，是附属于商品本身的图案，通常视作商品本身的组成部分起到美化作用，且该图案与奶茶商品本身无直接联系性，因此该图片不被认定为广告。

对于有网民质疑图片中旗袍女子设计存在不雅的情况，因其不被认定为广告，且该图案经综合研判并不违反公序良俗，所以不构成《中华人民共和国广告法》相关条例所指的“妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”及“含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的内容”的违法广告。

公开资料显示，沪上阿姨品牌2013年成立，隶属于上海臻敬实业有限公司，公司早期将五谷与茶跨界搭配，提出五谷茶饮的概念，其后顺应消费潮流，于2021年5月全面升级为全新的鲜果茶战略。沪上阿姨官网显示，公司采用“直营+加盟”的方式规模化扩张，截至2022年10月，已在全国200多个城市开设超过5000家门店。

