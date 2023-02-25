中纪委书记李希：清仓起底全面处置线索坚决清理门户

中共中央政治局常委、中央纪委书记李希星期五（2月24日）指出，要清仓起底全面处置线索，刀刃向己主动说清问题，严肃认真坚决清理门户。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，李希当天在中国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议上说，开展教育整顿，是当前纪检监察机关的一项重要政治任务。

报道指出，在全系统范围内开展纪检监察干部队伍教育整顿，尚属首次。



李希指出，要以最鲜明的态度、最有力的措施、最果断的行动坚决查处“两面人”、坚决防治“灯下黑”，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

要刀刃向内自剜腐肉，提高本领担当作为。坚持严字当头、一严到底，直面问题、动真碰硬；坚持实事求是、客观公正，惩前毖后、治病救人；坚持以上率下、分层同步推进。

要紧盯检视整治这个要害，清仓起底全面处置线索，刀刃向己主动说清问题，严肃认真坚决清理门户，动真碰硬重点推进整改，把严的要求传导到每一名纪检监察干部。

李希还说，同时要把握巩固提升这个关键，用制度形式把教育整顿中形成的好经验好做法固化下来，进一步加强规范化、法治化、正规化建设，推动形成严管严治的常态长效机制。

“教育整顿在党中央坚强领导下开展。”李希指出，要坚持全员参与、全面覆盖，分层分类指导督导，防止运动式，避免“一刀切”，确保取得实实在在成效。

