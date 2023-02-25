恩恩案调查终结 新北检方不起诉侯友宜等官员

新北市一名2岁女童“恩恩”去年染疫后，因救护车延迟送医而过世，一时引发舆论高度关注。新北市地检署完成调查后，决定不起诉新北市长侯友宜、消防局长黄德清、卫生局长陈润秋。

据台湾《上报》报道，新北市检方星期五（2月24日）完成恩恩事件调查，称恩恩送医过程，基于分层负责，实际处理者均为第一线值勤人员，侯友宜等官员并没介入；指挥中心各类案件标准作业程序、冠病疑似或确诊病人处理流程图，是由时任消防局救灾救护指挥中心主任李宇松决行，无事证可佐证是侯友宜、时任消防局长黄德清及时任社会局长陈润秋事先参与规划或设计。

检方认为，此案相关政策或行政法令的制订、送医流程的规划、相关人力或物力的配置，即便有不够周延或全面之处，也是行政或政治责任的问题。

检方还提到，本件如能提早送医或中和卫生所人员有接听电话，是否即能避免发生恩恩死亡结果，也缺乏事证，无法认定送医流程的设计、或送医迟误与死亡之间有刑法的因果关系，难以认定侯友宜、黄德清及陈润秋应负过失致死刑责。

恩恩父亲另控告李宇松、黄德清、陈润秋废弛职务酿成灾害罪；检方则认为，所谓“灾害”是指灾变发生，使多数公众生命、财产、身体遭受损害，如仅使少数人遭受损害，不能称灾害。本案告发罪名与构成要件不符，同样不起诉。

去年4月新北市中和区2岁童“恩恩”感染冠病后离世。恩恩的父亲控诉，新北市相关单位协调失当，导致救护车延迟81分钟才送医，造成女儿未能即时获得紧急医疗救护。

恩恩父亲星期五在脸书上强调，自己还没有提起刑事诉讼，目前主战场还是摆在民事的国赔案件，此案还在审理中；此外，恩恩爸也称，昨天的所有告发案件中，指有吹哨者被判处缓刑一年、罚金20万元（新台币，约8800新元），新北市政府也把所有责任都推给消防局主任李宇松，“这样的结果，说实话，满令人失望的。”