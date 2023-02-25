中国拟出台“金融17条” 加大住房租赁市场支持

中国人民银行、银行保险监督管理委员会计划出台“金融17条”，以加大住房租赁市场支持力度，推动中国房地产市场复苏。

据中国《证券日报》报道，中国央行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》(以下简称《意见》)，围绕住房租赁供给侧结构性改革方向，以商业可持续为基本前提，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展，共17条。

在加强住房租赁信贷产品和服务模式创新方面，《意见》提出四项举措，包括加大对租赁住房开发建设的信贷支持力度、创新团体批量购买租赁住房信贷产品、支持发放住房租赁经营性贷款，以及创新对住房租赁相关企业的综合金融服务。

就支持发放住房租赁经营性贷款，《意见》明确，住房租赁企业经营自有产权长期租赁住房的，住房租赁经营性贷款的期限最长不超过20年，贷款额度原则上不超过物业评估价值的80%；住房租赁企业依法合规改造工业厂房、商业办公用房、城中村等形成的非自有产权租赁住房，经营性贷款的期限最长不超过五年，贷款额度原则上不超过贷款期限内应收租金总额的70%。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟分析，就房地产发展方向而言，相较其金融属性、资产属性，未来相关政策更为关注、呵护、培育住房的居住属性、民生属性。

他认为，金融支持住房租赁市场专业化、多元化、规模化、可持续发展，从短期看，有助于提升存量资金利用效率、便利与吸引增量资金，满足租赁住房全周期、多层次合理融资需求，吸引更多类型、更大流量的长期资金与专业资本投入优质项目。

从中长期看，庞溟说，这有助于构建多层次、多主体、多渠道的房地产融资体系，为租赁住房行业、企业和项目提供更为广阔、灵活、精准、专业、成熟的融资选择，推动房地产行业与企业新发展模式的形成。