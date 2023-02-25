中国驻日大使离任致辞：弥补疫下交流赤字 推动中日关系改善

中国驻日本大使孔铉佑偕夫人王秀君星期五（2月24日）在东京举行离任招待会时说，期待双方抓住后疫情时代红利，尽快弥补疫情下人员往来和交流对话赤字，掀起新一轮交流热潮，推动中日关系沿着正确轨道改善发展。

根据中国驻日本使馆网站发布的新闻稿，孔铉佑大使在致辞中回顾多年从事外交工作和在日常驻的难忘经历，表示以去年中日邦交正常化50周年为契机，在两国领导人战略引领下，双方加强政治外交互动和各层级各领域对话沟通，两国各界举办了上百场纪念活动，形成交流纪念热潮和声势，为中日关系改善汇聚了正能量。

他说，今年是中日和平友好条约缔结45周年，双方正在就加强高层互动和机制性对话保持沟通，积极筹划开展政府、政党、议会、地方及青少年等交往，稳步恢复发展各领域交流合作。期待双方抓住后疫情时代红利，尽快弥补疫情下人员往来和交流对话赤字，掀起新一轮交流热潮，推动中日关系沿着正确轨道改善发展。

孔铉佑表示，中日双方作为不能搬家的近邻和有长期交往历史的伙伴，只要切实遵守四个政治文件精神，始终从战略高度和长远角度把握两国关系，不为一时一事所惑，坚持和平友好合作的正确方向，坚持守信义、讲情义的邻里之道，坚持建设性管控矛盾分歧，就一定能够打造更加成熟稳定、健康强韧的中日关系，开辟新时代两国关系的光明前景。

日本前首相福田康夫、鸠山由纪夫、公明党代表山口那津男、立宪民主党代表泉健太、自民党前干事长二阶俊博，众议院副议长海江田万里、参议院副议长长浜博行，外务省审议官山田重夫，经团联会长十仓雅和、日中协会会长野田毅、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日中友好议员联盟干事长近藤昭一及事务局长小渊优子等政府高官、众参两院国会议员、地方政府和友好团体负责人、经济界首脑、各大媒体高层等800余人出席。

根据日本共同社新闻稿报道，福田康夫在招待会上说，两国交流受冠病疫情影响而中断，他强调了今后开展“活跃交流”的重要性。

公开资料显示，现年64岁的孔铉佑毕业于上海外国语学院日语专业，在外交部工作期间有10年以上的驻日经验，2011年起在中国驻东京大使馆担任公使六年，2019年5月履新驻日大使，是中国“知日派”代表之一。

日本《朝日新闻》本月初曾引述多名中日外交消息人士说，孔铉佑预计将于本月内离任回国，由日本工作经验丰富的吴江浩接任中国驻日大使的职务。