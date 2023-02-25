美媒：中美军机在南中国海上空近距离接触

中国解放军一架装载导弹的战斗机星期五（2月24日）在南中国海争议岛屿上空与美军巡逻机发生近距离接触。美军官员称，类似事件几乎每天都会发生，且越来越危险，但美国将持续反击中国对国际水域准则的挑战。

美国《华尔街日报》记者记录了这一事件的全过程。《华尔街日报》星期五（2月24日）刊登的报道称，当时一架装备有四枚空对空导弹的中国歼-11喷气式战斗机出现在这架美国海军P-8巡逻机的后方，从美军机机翼上方经过，并停在距离美军机机翼前方几百英尺处。

中国军机飞行员通过无线电对美国军机发出警告，称美国军机“正在接近中国领空”，并敦促美国军机保持安全距离，否则将被拦截。

美国军机则回应，军机在进行国际领空飞行。中国地面站的回复是：“不要再靠近，否则你将承担所有责任。”

上述军机接触事件是发生在西沙群岛（越南称“帕拉塞尔群岛”）以北几十英里处。中国和越南都主张对这一群岛拥有主权，中国在当地一些岛屿上建有军事设施。

为了回应中国在南中国海不断增加的军事存在和对地区岛礁进行军事化的举动，美国巡逻机几乎每天都在南中国海区域飞行。《华尔街日报》记者星期五乘坐P-8巡逻机，与美军人员使用摄像机、雷达等传感器观察岛屿上的船只、飞机和设施。

在与中国军机近距离接触后，美国海军巡逻机随后向南穿越南中国海，并经过南沙群岛（菲律宾称“斯普拉特利群岛”）上空，中国与越南、马来西亚、菲律宾等国都主张对群岛拥有主权。当美国P-8巡逻机飞离西沙群岛空域约一小时后，中国战斗机也拉开距离，美国军机随后也没再发现中国军机接近。

P-8巡逻机在返回其位于日本冲绳的基地途中，还飞近两艘中国海军驱逐舰，一艘在菲律宾北部，另一艘在台湾东海岸外约38海里处。

美国海军西太平洋和印度洋侦察机指挥官托拉森（Will Toraason）说：“长期趋势是，中国战斗机飞行员越来越咄咄逼人”。

中国主张对南中国海拥有主权，并反对美国军机和军舰在靠近到南中国海海空域进行抵近侦察，指责这样的行为危害中国国家安全。

去年12月，一架中国战斗机在南中国海上空与一架美国侦察机危险相遇，当时两架军机仅相距20英尺（约6米）。