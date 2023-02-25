蚂蚁集团计划减持印度Paytm股权

知情人士称，中国金融科技巨头蚂蚁集团正考虑出售印度金融科技公司Paytm运营商的部分股份，以使持股比例保持在规定的门槛内。

根据彭博社报道，据不愿具名的知情人士称，这家中国金融科技巨头一直在讨论减持One 97 通信有限公司股份的方案。此前该公司的持股因股份回购而被动增加。

知情人士还说，目前只是初步商讨，具体细节可能会因监管和定价问题而改变。蚂蚁没有立即回复置评请求。Paytm不予置评。

知情人士称，蚂蚁此次出售将是出于技术性原因而非政治原因。

知情人士还提到，蚂蚁截至12月持有One 97公司24.86％的股份，但在回购导致流通股数量减少之后，蚂蚁的持仓比例超过了25％。知情人士透露，在2月13日回购完成后，蚂蚁有90天的减持窗口期。One 97去年12月宣布回购高达85亿卢比（约1.35亿新元）的股份。

报道指出，蚂蚁集团正在等待申请金融公司牌照的绿灯，以确保其能够继续开展金融科技业务。中国监管机构去年12月批准蚂蚁集团的一项计划，为其消费金融部门增加105亿元（约20亿新元）注册资本，标志着这家金融科技公司取得了一定进展。

蚂蚁集团上月7日发布公告重大变动，宣布其创办人、此前控制蚂蚁集团53.46%股份的马云，将不再持有集团的实质控制权。

蚂蚁集团在公告中还称，本次调整后，蚂蚁集团的股份表决权更加透明且分散，这是对公司治理结构的进一步优化，将对蚂蚁集团的持续稳健发展起到促进作用。本次调整不会对蚂蚁集团及下属公司的日常经营造成影响。

