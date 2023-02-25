台民调：较多台民众认为台美关系重于两岸关系

台湾最新民调显示，近七成台湾民众认为北京对台湾的威胁严重。在面对中美对抗，较多台湾民众认为台美关系重要性高于两岸关系。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，中华亚太精英交流协会星期六（2月25日）举办座谈会，并公布“俄乌战争周年：美中台局势最新民调”结果。

民调结果显示，69%受访者认为北京对台威胁严重，针对两岸交流应不应该接受“一国两制”、“矮化主权”、“九二共识”等不同的条件，认为不应该的比例分别为74.4%、85.9%、48.7%，凸显大多数台湾民众认为两岸交流不应预设任何政治前提，但也可看出接受“九二共识”的台湾民众较多。

民调也显示，在台湾主要政党中，41.8%受访者认为民进党最能维护台湾主权，其次是国民党的23%和民众党的10.6%。

此外，有76.7%的民众认为中美两强之间，仍然是美国对世界各国比较有影响力。同时，无论是从经贸面或是安全面，都分别有49.6%、46%民众认为台美关系重要，多于认为两岸关系重要的37.3%和40.7%。

这次民调访问于2月22日至23日进行，访问1035名全台22县市年满20岁以上的民众，在95%信心水准下抽样误差正负3.05%。

针对民调结果，中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛说，从民调的年龄层分析，40岁以下的台湾民众认为台美关系重于两岸关系，而50至60岁年龄层的民众则是认为两岸关系重于台美关系，可以看出来越年轻族群对于台美关系是越在乎，对两岸关系也是越疏离。

但台湾国际法学会副秘书长林廷辉说，虽然受访者认为台美关系较为重要，若进一步观察，在中间选民的部份，35.7%却是认为两岸关系重要性高于台美关系的25.1%，所以中间选民认为还是要把两岸关系处理好对台湾比较安全，因此国民党2024大选可能还是会继续操作“票投民进党、青年上战场”议题。