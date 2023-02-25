江西安远县长李秋平涉猥亵被停职并终止人大代表资格

涉嫌猥亵的江西赣州安远县县长李秋平，已被终止赣州市人大代表资格。

据“赣州人大”微信公号消息，赣州市人民代表大会常务委员会星期六（2月25日）发布公告：安远县选出的李秋平辞去了赣州市第六届人民代表大会代表职务。根据有关法律规定，其代表资格终止。赣州市第六届人民代表大会代表现在实有531名。

公开资料显示，41岁的李秋平是江西新干人，2003年加入中国共产党，2004参加工作，中央党校研究生学历。

李秋平历任江西省水利水电学校行政办公室副主任，省水利投资集团有限公司办公室主任，江西赣寻水利投资开发有限公司董事长、总经理，省水投建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，省水投生态环境有限公司党委书记、董事长，省水利投资集团有限公司深化改革领导小组办公室常务副主任，大余县委副书记（正处级）等职。

2021年8月，李秋平任安远县委副书记、副县长、代县长，次月任县长。

有媒体星期五报道称，李秋平日前因涉嫌侵犯一位中央国家机关在安远县挂职锻炼的女干部，已被停职。

赣州市联合调查组同天于赣南日报社微信公众号“赣州发布”发布情况通报称，“针对安远县县长李某平涉嫌猥亵他人的违法行为，赣州市委已对李某平作出停职检查处理，并成立由纪检、公安等部门组成的联合调查组进行立案调查。”

情况通报强调，“下一步，赣州市将依规依纪依法严肃查处，绝不姑息。调查处理情况将及时向社会公布。”

李秋平最后一次公开现身，是在2023年2月8日的安远县两会期间。当天上午，政协安远县第十六届委员会第三次会议开幕，李秋平在主席台前排就座，下午，李秋平还参加了会议第二组分组讨论。2月9日上午，安远县第十八届人民代表大会第三次会议开幕，本应出席大会并作政府工作报告的李秋平未在会上现身。此后，李秋平一直未出现在官方报道中。