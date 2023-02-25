港媒：名媛碎尸案 前夫码头被捕

香港媒体报道称，香港时装界名媛蔡天凤（Abby Choi）被碎尸案有新进展，受害人在逃前夫已被警方拘捕。

据香港《星岛日报》报道，香港警方星期六（2月25日）在东涌拘捕涉案的蔡天凤邝姓前夫，并由西九龙总区重案组带回警署扣查。据悉他是在东涌码头等候船只准备潜逃时，被警方当场擒获。

碎尸案死者为28岁的名媛蔡天凤，警方星期六凌晨交代案情，确认死者身份。蔡天凤于星期二（2月21日）失踪，失踪前她正准备前往大埔接与前夫所生的女儿。

警方说，星期五下午在大埔龙尾村一所房屋的冰柜里发现人体残肢，但部分残肢包括头部仍下落不明。涉事房屋本月才由死者前夫的父亲租下，相信早有预谋，屋内发现肢解尸体用具，包括碎肉机、雨衣、面罩等，也发现两煲混有人体组织的汤。屋内也发现部分受害人财物，身份证及信用卡。

警方透露，死者与前夫家人有巨额财务纠纷，有人疑不满死者处理财产的方式，因而动杀机。

另据香港01报道，为搜寻剩余残骸，警方星期六派出飞虎队“水鬼队”人员、西九龙总区重案组探员、警犬队及搜查队等大量警员，到将军澳坟场展开地毯式搜索。

“水鬼队”人员还携带备氧气桶等器材，下水搜索剩余遗体。

警方星期五凌晨已在九龙城区拘捕死者前夫的父母和兄长，并称三名被捕者正被扣查，警方会立案起诉谋杀。