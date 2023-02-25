国台办拉拢国民党？朱立伦：全世界避免战争都需对话交流

针对大陆国台办是否意图拉拢国民党的问题，台湾国民党主席朱立伦说，全世界避免战争、促进和平，都是透过对话交流，国民党努力对话交流、坚定捍卫中华民国、也坚定维护民主自由和两岸和平，“民进党也应秉持此目标”，不必彼此扣帽子。

根据联合报报道，朱立伦出席国民党在台北228公园和平纪念碑前举办纪念活动时被问到，大陆国台办曾说愿意在既有共同政治基础上，与国民党加强高层往来，是否是意图拉拢国民党？

朱立伦表示，台湾每一位都应透过对话交流保障和平，以为下一代能避免战争冲突、维护和平为最高目标，国民党努力对话交流、坚定捍卫中华民国 、坚定守护民主自由、坚定维护两岸和平区域安全，“民进党也应秉持此目标”，不必彼此扣帽子，大家努力推动、坚定立场让民众过好日子。

对于国民党台北市市议员徐巧芯称，若党内制度不公，会考虑不做政治工作，是否在“情绪勒索”的问题，朱立伦表示，“国民党团结重于竞争，团结是最重要目标，‘大我’就是希望党好、台湾好、国家好，而不是小我而已，呼吁更努力让党更团结，让台湾好、中华民国好。”

对于南投立委选情，朱立伦说，民进党展现出的选举绝招，就是从头到尾的恶意抹黑攻击，他不舍国民党候选人林明溱，从政30年来名声好，现被抹黑、恶意扭曲造谣，攻击的体无完肤。

朱立伦强调，用奥步（不好的招数）攻击抹黑，对台湾民主是好还是不好？这些民进党主席赖清德自己要思考，为求胜不择手段，不是台湾民主，他再次呼吁南投选民，要选在地服务、实在做事，而不是空降、恶意攻击的人。

