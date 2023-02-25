日媒：蔡英文拟今年8月前访美

日本媒体报道，台湾总统蔡英文将在今年8月前访问美国，并已就此事与美国进行协调。如果成行，这将是蔡英文2019年7月以来再次出访美国。不过，台湾外交部星期六（2月25日）反驳此消息。

据日本产经新闻星期五（2月24日）引述多名台湾相关人士报道称，蔡英文将于明年5月卸任总统，而她此次访美，将被视为蔡英文政府“外交成果的集大成”，以展现台美关系的紧密。

由于预料此次访美之行将引起北京政府的强烈反弹，台美双方正研究蔡英文访美的时间点及形式等细节。

台湾政府相关人士称，目前拟定方案有三种，一是蔡英文以受邀形式到她母校美国康奈尔大学发表演讲。台湾前总统李登辉1995年6月也曾到康奈尔大学发表演讲，但当时引起了北京的强烈反弹。

第二种是蔡英文受邀线下出席美国智库主办的活动，并发表演讲。最后一种则是蔡英文8月到巴拉圭参加新任总统就职典礼时，途中过境美国。巴拉圭是台湾现有的14个邦交国之一，蔡英文2018年8月也曾出席该国新总统的就职仪式。

报道称，无论采取哪一种形式，蔡英文都预定将与美方重要人士进行非正式会谈。但报道也称，在中美及两岸关系日益紧张之际，蔡英文的美国之行必将引起北京强烈的反制。

民进党相关人士称，随着台海紧张局势日益加剧，一旦发生紧急情况，不少台湾民众仍对美国“靠不靠得住”感到不安。如果蔡英文这次访美成行，即可巩固美国重视台湾的立场，这会成为一个很大的定心丸。

不过，台湾外交部星期六发新闻稿澄清，称有关蔡英文将在近期访美、演说的说法或报道都属揣测，且与事实不符。

新闻稿称，蔡英文上任后已多次出访并过境美国，最近一次是在2019年7月率团访问拉丁美洲友邦时，去程和返程分别过境美国纽约和丹佛。如果有出访规划，台湾总统府和外交部会适时主动对外说明，呼吁各界勿过度揣测。