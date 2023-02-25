中国证监会：严厉打击风水五行预测股市

中国证监会表明将严厉打击用天干地支、阴阳五行等风水学说预测股市的行为。

据澎湃新闻报道，中国证监会对十三届中国全国人大五次会议第6178号建议发表答复，表明将从严落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，严厉打击利用天干地支、阴阳五行等风水学说分析预测股市的违规行为，维护市场秩序和投资者合法利益。

中国证监会说，部分证券分析师、证券投资顾问利用天干地支、阴阳五行等理论对证券及证券市场走势进行分析、预测或提供投资建议服务，这背离了发表证券研究报告独立、客观、公平、审慎的基本原则，违反了法律规定和相关执业规范。

证监会称，当局已依法对违规证券公司及相关责任人员采取了行政监管措施，指导证券业协会对相关责任人员采取了自律监管措施，并督促相关证券公司内部严肃追责。在从严打击违法违规行为的同时，加强现场检查，向行业通报利用风水学说分析、预测股市的违规案例，重申、强调法规和监管要求，加强警示教育，净化行业生态。

报道称，证券行业从业者通过“风水学”预测A股市场表现，被监管处罚已有先例。2021年12月，江西证监局发出公告称，发现国盛证券刘富兵制作并发表的《天干地支在择时中的应用初探》存在问题，违反了相关规定，决定对刘富兵采取监管谈话措施的决定。

去年3月，深圳证监局也就安信证券首席投资顾问陈南鹏将股票根据五行属性分类进行分析，投资建议的举动对陈南鹏采取监管谈话措施的决定。