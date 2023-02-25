中国驻欧盟大使傅聪：中欧有望开展频繁高层互访

中国驻欧盟使团团长、特命全权大使傅聪说，尽管还面临一些问题，但他对中欧关系回暖持乐观态度。他透露，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔或将在今年上半年访华，中欧双方有望很快迎来“频繁的高层互访”。他同时也说，中国与欧盟在乌克兰问题上的立场不完全一致，但不希望乌克兰问题影响到中欧关系的发展。

傅聪接受中国官媒《环球时报》专访时说，中共中央外事办公室主任王毅为期九天的访问安排旨在释放“和平信号”。“既访问欧洲又访问俄罗斯，旨在传递中国劝和促谈的立场”，他表示，中国对当前危机升级的局势感到十分担心。

傅聪同时称，上述访问安排也旨在释放另一个重要信息，即中欧关系不应受到乌克兰问题的影响。他表示，欧洲当下在乌克兰问题上迁怒于中国的情绪“很不理性”。中国有独立自主的外交政策，无法完全同意欧盟在乌克兰问题上的一些立场，但中国不希望乌克兰问题影响到中欧关系的发展。他同时建议，欧盟应避免在乌克兰问题的处理上过于情绪化。

尽管面临一些问题，但傅聪表示，他对中欧关系回暖“持非常乐观的态度”。他说，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔有望在今年上半年访问中国，中欧双方已就此展开相关筹备工作。他同时还透露，中欧间其他一些高级别磋商机制也将很快恢复，双方有望很快迎来“非常频繁的高层互访”。

去年年底，德国总理朔尔茨、欧洲理事会主席米歇尔先后访华。据媒体公开报道，法国总理马克龙、意大利总理梅洛尼也有望在今年上半年访问中国。分析认为，多名欧洲领导人的访华意愿向世界释放出积极信号。不过，因制裁而仍陷入冻结的《中欧全面投资协定》、立陶宛等国和欧洲部分政客在台湾问题上的言行，仍是笼罩在中欧关系上的一片阴影。

傅聪对此表示，在重启《中欧全面投资协定》的问题上，双方应“向前看，不纠结于过去”。此前中方已向欧盟提出建议，双方可同时取消制裁，使协定能够重启。建议提出后，欧盟方面反应不一：一些人士认为这是一个可行的主意，但有人则认为时机尚未成熟。

傅聪表示，如果欧方认为中方的建议难以实施，希望欧方提出认为可以解决问题的方法。他表示,在全球经济不景气的大背景下，尽早重启投资协定将对双方和全球经济起到良好作用。

傅聪还说，目前协定解冻面临的主要困难仍然是双方在人权问题上的分歧。他认为，中欧双方已重启人权对话，欧盟在人权方面的疑虑和关切另有渠道可讨论，不必和经贸问题挂钩。他同时表示，中方愿对欧盟对中国人权事务的偏见和误解作出澄清，减少中欧在人权问题上的分歧，以推动《中欧全面投资协定》的重启。

在台湾问题上，傅聪则强调，欧盟在台湾问题上的立场必须得到中方的同意和认可，欧盟不应有所谓“欧盟的一中政策”，无权对一个中国原则作出单方面的解释。

傅聪说：“欧方现在有些人总说‘欧方的一个中国政策’，好像他们的一个中国政策和我们的一个中国原则不是一回事，或者他们有权单独解释他们的一中政策一样。但我对他们强调，中欧建交时，欧方的承诺实际上包括了一项很重要的原则，就是欧盟关于台湾问题的立场必须得到中国的认可。”

