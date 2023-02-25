传台南88枪案嫌犯被遣返回台 国台办：已作稳妥处理

大陆国台办发言人朱凤莲星期六（2月25日）针对台南学甲88枪案犯罪嫌疑人洪政军、孔祥志是否遣返回台的问题回答说，大陆公安已依法对二人作出稳妥处理。

朱凤莲说，2023年1月，台湾居民洪政军、孔祥志因非法进入大陆被公安机关抓获。为打击犯罪，保障两岸人民生命财产安全，维护两岸交流秩序，公安机关对洪政军，孔祥志依法作出稳妥处理。

根据联合报报道，台湾瞩目的“台南88枪击案”检警侦办近四个月，星期六传出涉案枪手孔祥志、主嫌洪政军在大陆落网。台南市警局长廖宗山没有否认，不过他表示，“人还没有回来都不算破案”，媒体不宜任意报道。

台湾警界人士表示，孔、洪两人案发后逃往大陆；廖宗山调任台南市警局长，就是警政高层要借重他的刑事专长、尤其是与大陆方面有一定管道，逮捕这两名要犯是大功一件。

孔祥志去年11月10日持枪到台南市学甲区民进党前中执委郭再钦有的厂房连开58枪，随后到同区中正路前市议员谢财旺竞选总部铁门扫射30枪。

案发后警方研判孔祥志、洪政军逃亡到大陆，如今传出在大陆落网，台南警方透露年初锁定人在大陆。二人预计星期六下午押解回台。

警方说，孔祥志、洪政军逃亡到大陆后不久，警方查访确认两人行踪，日前透过管道协调请大陆方面协助逮捕两人，正在准备相关押解程序。