港名媛碎尸案 死者前家翁等三人星期一将提堂

香港28岁名媛蔡天凤被杀害肢解案，蔡天凤的65岁邝姓前家翁及31岁前大伯被警方落案控告谋杀罪，63岁李姓前家婆则被控告妨碍司法公正，三人将于星期一（2月27日）在九龙城裁判法院提堂。

据明报报道，至于蔡天凤28岁的前夫邝港智，则继续扣查。

事发于2月21日，蔡天凤失踪当日下午前往大埔科进路一学校接与前夫所生的女儿，及后去向不明，警方至星期五西九龙重案组探员于大埔龙尾村一村屋寻获死者尸首，同时发现有两煲混有人体组织的汤，以及肢解工具，但找不到死者头颅，警方随即拘捕三人涉嫌谋杀，包括前夫的父母及胞兄，至星期六又在东涌拘捕蔡的前夫。

蔡天凤是土生土长的香港人，父母在大陆经商，相信家产以亿元计。她生前任职模特儿，活跃于社交网站，最近还登上法国巴黎时装公报（L'Officiel）数位版的封面，被称是香港时尚指标。她约10年前与邝姓前夫结婚，生下一对儿女后离婚，并在2016年12月与谭仔米线创办人的儿子结婚，两人也育有两名子女。

蔡天凤离异后仍照顾前夫一家，早年购入何文田加多利山一处豪宅给前夫一家居住，但据称为了避缴巨额印花税，物业归前夫父亲名下。有消息称，蔡天凤近期要卖掉豪宅令邝父不满，蔡天凤则不满邝父食言，忘记当年承诺卖楼时归还物业供款。

蔡天凤的前家翁曾任警长，但疑涉强奸案而辞职，前大伯及前家婆则疑因欠债被法庭颁令破产。