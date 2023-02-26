台国防部修法增媒体动员计划与战时管制措施

为应对敌方利用假讯息对台进行认知作战，台湾国防部预告修正《全民防卫动员准备法》，战时实施必要管制与优先报道战事资讯。

据自由时报星期天（2月26日）报道，台国防部星期二（21日）预告修法，预告期为14天，草案仍需陈报行政院审查后，函送立法院审议。

“全动法”明定，“动员准备阶段”是指平时实施动员准备时期，而“动员实施阶段”是指战事发生、将发生或发生紧急危难时，总统依照宪法发布紧急命令，实施全体动员或局部动员。

为因应动员实施阶段新闻及不实讯息处理，修法草案增订“讯息传播动员准备方案”，业管机关应对出版、广播电视、网络平台与应用服务提供者及新闻从业人员，实施调查、统计、编组及规划，业者需配合办理并提供相关动员能量资讯。

而在动员实施阶段，修法草案同步增订，主管机关为维护军事安全及战事遂行，应对上述业者及新闻从业人员实施必要管制，各级政府机关得优先使用传播媒体与通讯设备，报道战争情势及紧急应变相关资讯。

针对动员时期不实讯息影响国安与社会安定，草案增订动员实施时期，散播有关动员、征购、征用之谣言或不实讯息，足以产生损害于公众或他人者，处三年以下有期徒刑。以广播电视、电子通讯、网际网络或其他传播工具散播上述不实讯息，加重其刑至二分之一。

假讯息研究学者、南台科大财法所特聘教授兼所长罗承宗受访说，此次关于讯息传播动员的立法值得肯定，相关的调查与统计在战争前就应该要先做好，若是等到战时再进行就已经来不及。