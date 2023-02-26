调查：中国民众精神愉悦消费意愿超餐饮房地产

一份逾千人的样本调查显示，比起餐饮和房地产，超过90%的中国受访者更愿意在旅游和观看电影方面进行消费。

据第一财经报道，对于今年的各类消费支出品类做了划分，包括了餐饮、旅游、奢侈品、房地产、汽车等。根据以往的经验来看，民以食为天，吃始终是刚需，与餐饮和食品相关的品类通常会占据最高的需求比例。

然而，这次占比最高的是旅游，达91.24%，排在第二位的是电影文娱，占90.46%；排在第二梯队的是食品餐饮、婴童用品、酒水、奢侈品，占比区间在45%以上，接近60%；第三梯队则是占比在30%左右的医疗健康和汽车；第四梯队是占比在10%左右的服饰和电子类产品；房地产和装修呈现正相关，基本都仅在3%不到。

从上述数据结果可见，90%以上的受访者更追求的是给人带来精神愉悦感的消费，比如旅游和看电影，而不是最基本的吃穿消费。

对于“消费复苏，你会买买买吗”的问题，60.2%的受访者在今年有中国国内游计划，32.37%的受访者今年计划国内游和出境游都去。鉴于此，有57.39%的受访者在今年的人均单次旅游消费支出预算在1万元（人民币，下同，约2000新元）至2万元，该数据不低。

同样颇受欢迎的精神愉悦消费还有电影文娱。今年愿意进行电影文娱消费的受访者占比高达90.46%，超过“刚需”餐饮食品消费。38.39%的受访者可以接受的电影票价在50元至100元，31.12%受访者可以接受的电影票价在50元以下，27.91%的受访者可以接受的电影票价在100元至200元。由此可见，大部分的受访者能接受的电影票价是100元以下的。

2023年，越来越多的观众走进了电影院，也有越来越多的影片择期上映。长期处于“片荒”之中的电影市场已经逐渐变得热闹。对于2023年电影市场的展望，中国艺术研究院副研究员孙佳山说，之后会逐渐有越来越越多的大片愿意上映，观众的观影意愿也会逐渐增强。“春节档之后或许会平复2至3个月。但在暑期档，电影市场应该有比较大的恢复。”

