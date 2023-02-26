旅美大熊猫乐乐死因初定：心脏病变

中国赴美大熊猫专家组抵达孟菲斯动物园后，解剖排除了导致动物意外死亡的如肠扭转、主动脉破裂、肝脓肿破裂或大出血等常见病因。观察到心脏病变，初步判定是大熊猫“乐乐”死亡的原因。

据人民日报报道，专家组与美国专家共同完成了对大熊猫“乐乐”的尸体解剖检查，观察到心脏病变，初步判定是其死亡的原因，但需要进一步的病理检测结果确认。

同时，专家组现场察看了大熊猫“丫丫”的健康状况，调阅了其体检报告和健康月报。评估认为，目前“丫丫”除皮肤病导致的毛发脱落外，食欲良好，粪便性状正常，体重稳定。专家组还就“丫丫”的被毛异常情况与孟菲斯园方进行了讨论，并就“丫丫”的饲养和护理向美方提出了建议和要求。

中美双方正在积极协调，办理有关手续，争取早日运输大熊猫“丫丫”回国。目前，中方已经发放了进口许可证、检疫许可，确定了检疫场所，做好了相关准备工作。

大熊猫“乐乐”为1998年7月出生的雄性个体，2003年赴美国孟菲斯动物园开始合作研究。2023年2月2日，中国动物园协会接到美国孟菲斯动物园通知，25岁大熊猫“乐乐”于美国当地时间2月1日早晨被发现死亡。中国方面通知美方妥善保存尸体，并组建专家组，前往美国孟菲斯动物园。