台柔道教练摔死男童案 二审维持原判

台湾柔道教练何聪乐前年多次过肩摔致一名学柔道的7岁男童死亡，去年一审被判九年，二审法院驳回检方与被告双方上诉，维持原判。

据《自由时报》星期六（2月25日）报道，对于一审判决，台中地检署的上诉理由是，何聪乐始终否认犯行，还推诿是黄童自撞受伤，至今没有向黄童家属道歉，没有任何赔偿，“犯后态度显然恶劣，且毫无悔意”，原审判决九年太轻，不符罪刑相当原则；何聪乐的理由则是，法医解剖观察，黄童颈部并无伤害，可以显示他摔倒黄童时，并没有让黄童头部右侧撞击地板，也没有证据显示黄童的致命伤害是他训练过程造成，无法排除黄童在进入柔道馆之前头部已受伤。

二审法官认为，一审判刑九年，没有逾越法定刑度，也没有裁量滥用的情形，没有撤销理由，故驳回检方上诉；至于何聪乐上诉理由，法官认为，鉴定显示黄童头部伤势，是“反复的作用力”、“来回震荡的过肩摔”所致，目击证人也指证，何男因生气而过肩摔黄童，何男辩词不足采信，故驳回，维持一审判决。

受害黄姓男童2021年4月21日到台中一家私人柔道馆上课，上课过程中遭到教练与学长在90分钟内重摔27次，导致其脑部重创昏迷，被紧急送医，经历70余天的治疗后仍在6月29日拔管宣告不治。

台中地方法院去年6月29日以伤害致死罪将柔道教练何聪乐判刑九年。