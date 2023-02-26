中国27地省级公务员招录笔试人数超500万

中国27地从周六（2月25日）起进行了省公务员招录考试笔试，其中包括受疫情影响笔试延期的广东省和山东省，笔试人数超过了500万。

据《北京青年报》报道，中国27地展开的2023年省公务员招录笔试周六下午落下帷幕。各地报名25日考试的考生总数超过500万，最大竞争比达60：1，平均竞争比超30：1。此次考察内容更深、更广，对考生的选拔也就更为严苛，同时今年整体扩招形势也让竞争更加激烈。

2023年国家公务员和省公务员总的招录规模达到了近23万人，其中省考19万左右，国考4万左右。与2022年相比，2023年国家公务员全面扩招，招录3.7万名国家公务员，扩招幅度达20%。2023年省公务员的招录中，仅有上海、吉林、湖南、陕西这四个省市减招，且减招幅度相比2022年有所收窄，所以整体上2023年省考还是呈现扩招形势，涨幅达17%以上。

从整体招录情况来看，2月25日举行的公务员考试笔试的省份共计招录16万8476人，比去年增加2万4729人，涨幅达17%以上。其中，招录最多的是广东省，招录1万8258人，几乎接近两万，比去年扩招2457人，也是扩招人数最多的省份。涨幅最大的来自西部省份甘肃，今年招录4249人，比去年增加了2364人，涨幅接近80%。

对于历史最大规模联考，华图教育资深专家刘有珍分析：“主要原因还是应届毕业生规模大，再加上正常的人员补充以及基层岗位的严重缺失所带来的补编。同时也反映了新形势下稳就业举措之力度，整体经济提振的信心很足。”