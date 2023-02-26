“80后”谢湜任中山大学副校长

中国中山大学的两位副校长郑跃、谢湜履新，其中谢湜为“80后”。

据《南方日报》报道，中山大学党委副书记余敏斌周六（2月25日）主持主题展览，党委书记陈春声、校长高松，党委副书记刁振强、副校长邰忠智、副校长杨东华、副校长郑跃、副校长谢湜和党委常委李善民共同为展览揭幕。这意味着，中山大学两位副校长郑跃、谢湜履新。

郑跃1978年4月出生，陕西省西安市人。2001年本科毕业于哈尔滨工业大学，获工学学士学位；2007年研究生毕业于哈尔滨工业大学，获工学博士学位。

郑跃2007至2009年在香港理工大学工学院从事博士后研究工作；2009年任中山大学物理科学与工程技术学院副教授；2010年任物理科学与工程技术学院教授；2014年受邀访问美国西北大学工学院。

郑跃在2016年5月任中山大学物理学院副院长，2017年3月主持工作，2017年9月至2020年11月任物理学院院长；2018年2月任光电材料与技术国家重点实验室副主任；2019年3月任先进技术研究院院长；2020年6月兼任人工智能研究院院长；2022年3月任中山大学校长助理。

谢湜1981年10月生，本科毕业于中山大学历史学系，入复旦大学历史地理研究所攻读博士，2009年获博士学位，进入中大历史学系任教。

他在2015至2016年耶鲁大学麦克米兰国际与区域研究中心访问学者。2013年入选中央组织部国家级高层次人才计划，2014年入选广东特支计划青年文化英才，2020年入选教育部国家级高层次人才计划，主要研究领域为历史地理学、明清史、社会经济史。