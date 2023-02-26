澳门星期一起户外及学校不要求佩戴口罩

澳门进一步取消防疫措施，从星期一（2月27日）起在户外和学校不再要求佩戴口罩，不过在乘坐公共交通或进入医疗机构时仍需佩戴口罩。

据澳门政府官网星期天（2月26日）发布的公告，近两个月来澳门疫情持续平稳，参考世界各地防控经验，从星期一起调整要求佩戴口罩的措施，在一般情况下，不要求所有在室外地方逗留的人员佩戴口罩。

不过，进入医疗机构、长者和康复院舍的人员（住院病人或居住院舍的服务使用者除外），以及除的士外的公共交通工具的司机和乘客，仍须继续佩戴口罩。

应变协调中心也说，在一些特定情况下，例如举办大型聚集活动、托儿所和非高等教育机构出现群集感染，或本地出现流行高峰期时，主办单位或主管实体应要求进入有关场所的人员佩戴口罩。此外，当个人出现发热、肌痛、咽痛、咳嗽或流涕等流感样症状时，也应佩戴口罩。

澳门教育及青年发展局在公告中说，考虑到放宽口罩措施有利学生成长和身心发展，尤其对幼儿及语言方面教与学有更好的效果，经与卫生部门会商及听取教育界的意见，将从星期一起在一般情况下，允许非高等教育学校师生在上课或进行活动时（包括参与学界比赛及营会活动）不需佩戴口罩，高等院校参照有关规定执行。

不过教青局也说，师生在乘搭校巴及公共交通工具、进入医疗机构或指定场所，以及自觉不适，个人出现发热、肌痛、咽痛、咳嗽或流涕等流感样症状时，仍需佩戴口罩。

教青局提醒，师生日常应备有口罩，若学校出现群集感染时，将按实际情况动态调整佩戴口罩的要求。此外，若个别师生出现不适或疑似症状应佩戴口罩，及时就医和留在家中休息，并进行抗原检测和申报；跨境师生也应留意及配合所在地区的相关措施。

应变协调中心强调，若冠病疫情出现变化，会按实际情况再度调整室内场所佩戴口罩的要求，提醒居民日常外出时建议应备有口罩，以便有需要时佩戴，并在家中储备至少可供两周使用的口罩，以备紧急之用。