中国央行前行长周小川：未来要靠个人养老金补充养老资金缺口

中国央行前行长周小川说，中国现有的养老金基础并不太好，未来挑战大，资金缺口会较大程度上依靠个人养老金加以补充。

据界面新闻报道，周小川星期六（2月25日）在《财经》杂志主办的论坛上说：“中国的一个现实情况就是人口多，同时养老金面不断扩大。总体来讲，由于老龄化，养老金资金池很容易有缺口。这种情况下，国家统筹安排的养老金是保基本，不会太高，或者说比较大的缺口会较大程度依靠个人养老金加以补充。”

他指出，从社会上的讨论来看，新推出的个人养老金制度是好的，但激励机制偏弱。首现是现有个人所得税还存在一定缺陷，有太大比重个人属于不交个人所得税的范畴。“其实这是可以改变的，当然这不是一日之功。绝大多数人都需要交税，但由于各种因素，比如人口、家庭负担、养老金等等，再采取扣除或退还的办法，这方面还需做出改进。”

为什么激励机制在中国没有显示作用？周小川认为，很大程度上是因为，企业缴纳的社会保障资金已经用于现收现付了，“我国企业缴纳的数量并不少，前几年缴纳比例是20%，这个水平使得企业的成本负担过重，影响了企业的竞争力，后来下调了4个百分点，变成16%，16%也是个相当高的水平。”

针对养老金缺口，也有人认为，车到山前必有路，到那时候，可以延长退休年龄，也可以提高企业的缴纳比例。周小川认为，虽然延长退休年龄是有空间，但不是想延长多少年就延长多少年，这涉及到平均健康水平和老年人的生产力，企业也会在成本上有所考虑。企业的比例也不是随意调整的，之所以将企业社保供款从20%调到16%，是因为与企业竞争力相较，企业财务成本负担过重。“即便16%在全球也是非常高的水平，而且这个16%不能计到职工的个人账户，就没起到对职工劳动报酬的激励作用，这些都会影响企业竞争力。”

周小川说，由于中国企业养老金部分用于现收现付，时间长了以后，形成一个“三支柱”的概念，跟国际上“三支柱”概念是有差别的。中国的一支柱是政府安排的，二支柱是企业安排的，三支柱是个人的、是商业性的。这和国际上普遍用的情况有差别，世行和OECD用的“三支柱”，和后来为了细化说的“四支柱”“五支柱”的概念有差别。

周小川还提出建议：第一，不要回避难题。第二，不要认为这个问题很长期，还有很多拖延的机会，以后再做选择会更艰难。第三，要注意治本，不要只治标，至少治标治本相结合；不要身体有病不去治病，以为止疼药多吃一点就解决问题了。第四，中国养老金的研究任务和挑战巨大。中国的基础并不好，人口多，老龄化特别严重，几乎是世界上最突出的老龄化趋势，再加上转轨，可能缺口更大一些。

此前在2022年11月，中国人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施。

