台湾新北市消防局长黄德清婚外情曝光辞职

台湾新北市消防局长黄德清一段长达六年的婚外情曝光，他已于星期六（2月25日）申请辞职。

据自由时报报道，一名女子向媒体爆料，她与黄德清发生婚外情长达六年，去年12月提出分手后，黄德清不愿分手，近来仍传LINE、简讯，并到女子公司、住处找人，该女因不堪其扰，暂离家中。

上述事件曝光后，新北市政府发言人张爱晶证实，黄德清已于25日辞职。新北市政府星期天(26日)也发布了人事变动讯息，新任消防局长由消防局副局长李清安升任。

黄德清为中央警察大学消防学系毕业，取得中央警察大学消防科学研究所硕士、国立联合大学化学工程系博士，历任内政部消防署灾害抢救科科长、救灾救护指挥中心科长、苗栗县消防局局长、台北县消防局局长等职，新北市政府升格后，继任新北市消防局局长至今。

自由时报的报道称，黄德清因业务能力获得前台北县长周锡玮、前新北市长朱立伦、现任新北市长侯友宜等重用，累计在新北市服务16年，堪称元老级政务官，原本前途看好。

另据联合新闻网报道，对于黄德清辞职一事，新北市民进党团总召郑宇恩认为，黄德清是怕影响新北市长侯友宜挑战总统大位，才会火速辞职。国民党团书记长廖先翔反驳说，黄德清是政务官，外界审视标准本就较高，并且这件事完全属于私德，要牵扯到侯友宜太过牵强，加上后续也有专业人士接任，对侯团队影响不大。