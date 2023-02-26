港名媛碎尸案 死者前夫及前家翁料被剔出遗产继承名单 

香港28岁名媛蔡天凤被前夫一家杀害肢解案，包括其65岁邝姓前家翁在内三人将于星期一（2月27日）在九龙城裁判法院提堂。针对蔡天凤名下遗产，有律师分析或将按照受益人顺位分配，但蔡天凤前夫应该会被剔出名单外，而前家翁名下的豪宅也可以通过法院裁定收回。

据《星岛日报》星期天（2月26日）报道，执业大律师陆伟雄认为，虽然蔡天凤现任配偶因未注册结婚而无合法继承资格，但蔡天凤的子女和受养人泽科按顺位分得遗产，而涉嫌谋杀的前夫和前家翁会被剔出受益人名单。

陆伟雄分析，若一名女子突然身故后遗下大量遗产，而她并没有就财产预先留下遗嘱进行分配，便授权遗嘱执行人处理所有资产，并按受益人顺位名单作分配。根据相关法规，受益人顺位分别为配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其他受养人，而未正式注册的配偶则不具备成为合法继承人的资格。

陆伟雄说，根据英国普通法中合法承继（with clean hand）不成文原则，若受益人以非法手段取得遗产，法官或遗嘱执行人可将其剔出名单外，变相没有任何继承权。

蔡天凤离异后仍照顾前夫一家，早年购入何文田加多利山一处豪宅给前夫一家居住，但据称为了避缴巨额印花税，物业归前夫父亲名下。有消息称，蔡天凤近期要卖掉豪宅令邝父不满，蔡天凤则不满邝父食言，忘记当年承诺卖楼时归还物业供款。

围绕蔡天凤财产的争拗点，还包括其生前为节省楼宇印花税，出资买入后归入前家翁名下的一处豪宅。陆伟雄分析说，虽然蔡天凤死后，这处物业不能变相成为其名下遗产，但遗嘱执行人可向高等法院起诉，以前家翁与死者生前缔结信托关系后，拒绝执行收回物业命令为由，要求收回单位。

陆伟雄说，只要能够举证无论由出资、所有物业相关税项以至管理费皆由蔡天凤支付，法官便可以裁定物业由她持有，最终前家翁只会一无所得。

