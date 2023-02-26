中国中央工作组赴宜春督导锂矿开采

中国中央工作组密集赴江西宜春调研、督导当地锂矿开采。消息人士透露，宜春当地锂矿选矿企业目前已全行业停产整顿。

据第一财经报道，宜春市多名政府工作人员透露，近一周来，中央派至宜春的工作组分批次先后赴宜春调研，其中包括自然资源部，工信部和公安部等部门。不排除后续还会有其他部委赴宜春督导锂矿企业相关采矿和生产情况。

“宜春发布”星期五（2月24日）发布消息，从即日起，决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击。知情人士透露，该份文件的发布，与上述中央工作组实地督导不无关系。中央对媒体反映的宜春锂矿开采乱象高度重视，并作出批示，之后中央工作组密集赴实地调研、督导。

宜春锂矿选矿行业整顿的影响很快传导至市场。上周0.9品位的锂云母价格一夜上涨超过30%；而国内碳酸锂价格了也在上周五开始止跌。

多名宜春锂电企业负责人及宜春当地官员说，此次中央工作组着重在宜春地区的宜丰县调研，主要方向是调研锂矿厂开采不规范问题。

宜丰县花桥乡，以及与宜丰县交界的奉新县上富镇，地下富含锂长石矿产资源。此前，国家地质探矿队在此地方圆约20华里的地表下层，发现并探明储量丰富的含锂瓷石和长石矿，其储藏量在全国和整个亚洲地区都排名前列。

宁德时代、国轩高科以及目前正在冲刺IPO的九岭锂业在当地的锂矿资源，均位于上述两县交界的这一地块。知情人士说，中央相关工作组此次赴宜春调研，主要是为了解情况，规范和引导宜春锂电产业健康发展。消息人士说：“但事情肯定是很大的。”宜春市前几天召开了全市紧急扩大大会，部署相关整顿工作，参会人员包括下辖县、市中层及以上干部。

当地一直存在的无证开采、矿证过期后延期开采以及偷挖偷运等违法违规，可能是宜春布置此次整顿工作的重点。据悉，宜春市还成立了整顿工作专门的领导机构——宜春市整治规范提升锂电新能源产业发展领导小组。