恒生指数“调结构”：腾讯控股比重下跌

恒生指数把腾讯控股的权重再次调低。从2020年9月开始，两年半的时间内，腾讯控股的权重从11.48%降低到最新的8%。业内人士认为，这将会继续影响被动资金对腾讯的持仓。

据第一财经报道，恒生指数有限公司星期五（2月24日）公布了2022年第四季度恒生指数系列检讨结果，所有调整将于3月13日起生效。季检结果显示，恒生指数成份股没有变动，数目维持目前的76只，但个股权重出现明显变化：汇丰控股权重由9.38%下调至8.00%，腾讯控股权重由8.91%下调至8.00%，阿里巴巴依然为8%，上述三者为前三大成份股，友邦保险比重为7.96%。

此外，恒生中国企业指数成份股加入了小鹏汽车，剔除了中国飞鹤。恒生沪深港通中国企业成份股加入了小鹏汽车、中国建筑，剔除了中国飞鹤和美的集团，成份股数目维持80只。

在恒生科技指数当中，腾讯的比重则从8.99%跌至8%；腾讯控股、小米集团、阿里巴巴、美团、京东集团出现了等比重的8%现象。但其实上述公司市值排名来看：最大的腾讯有3.34万亿港元，最小的小米集团的2999亿港元，两者市值相差大约10倍。

过去两年半的时间，腾讯控股的权重不断下降。2020年8月14日，恒生指数有限公司宣布恒生指数系列季度检讨结果，所有变动将于2020年9月7日起生效，恒生指数加入小米集团-W、药明生物和阿里巴巴作为成分股；调整后，腾讯权重将由11.48%降至10%；当时新增的阿里巴巴权重为5%，小米集团为2.59%，药明生物为1.75%。

恒生指数有限公司负责编制及管理恒生指数系列，主要涵盖在香港与中国大陆上市的股票，当中包括恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数，以及沪深港通、大湾区、可持续发展与各类型行业指数等。截至2022年底，被动式追踪恒生指数系列的产品资产管理总值约为576亿美元。恒生指数公司是恒生银行全资附属机构。