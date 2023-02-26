红杉资本减少对中国科技企业的投资 以回应美国家安全担忧

《华尔街日报》引述知情人士透露，随着华盛顿方面加紧阻止美国资金被用于资助中国开发敏感技术，红杉资本已经开始筛查其中国分部考虑对中国科技公司进行的一些投资，以回应美国的国家安全担忧。

据报道，拜登政府预计很快将公布投资限制措施，阻止美国资本流向中国正在先进半导体等领域开发尖端技术的公司和初创企业。

红杉资本在中国的分支机构红杉资本中国去年筹集了创纪录的85亿美元（约115亿新元），其中包括来自美国大型机构投资者的资金，这引起了白宫和美国议员的注意。

《华尔街日报》引述上述知情人士说，作为回应，总部位于加州门洛帕克的红杉资本在2022年底向美国官员进行了简报，说明其对这些基金的某些投资进行筛选的计划。这是红衫资本首次基于国家安全担忧对其投资进行筛查，筛查将由外部的美国政策专家进行，针对的是对中国半导体或量子计算公司的新投资，但结果并不具有约束力。

在2021年和2022年之间，红杉资本中国对中国半导体和相关企业进行了至少20项投资。自从2022年秋季实施筛查程序以来，该公司尚未通过其2022年7月募集的新基金对中国半导体或量子计算初创企业进行任何投资。

这些知情人士说，虽然额外的筛查并不完全禁止敏感投资，但它似乎阻止了该新的中国基金入股开发敏感技术的公司，美国官员认为这些技术可能有助于中国的军事发展并带来其他问题。