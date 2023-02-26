中国社科院原副院长提议延长义务教育时间

中国社会科学院原副院长、中国社会科学院国家高端智库首席专家、央行货币政策委员会委员蔡昉在一个论坛上提议，延长义务教育时间，向前延长三年到学前，向后延长三年把高中教育纳入。

据睿见Economy报道，蔡昉在全球财富管理论坛上提到，越是发达的经济体越是依赖人力资本，而不是依赖体力劳动。过去中国有过很快的人力资本的积累，主要靠两个，第一是普及九年制义务教育，这是大规模的急风暴雨式的；第二是高校的扩招。

这两个因素过去了，怎么再提高人均受教育年限呢？蔡昉延长义务教育时间，向前延长三年到学前，向后延长三年，把高中纳入义务教育。这样新成长劳动力虽然人少，但是他们的受教育时间更长。

蔡昉算了笔账，人口负增长了就意味着抚养比改变，其中还有一个义务教育抚养比，就是应该接受义务教育的人口和能够支撑他们的劳动年龄人口之比在未来到2035年之间每年以2.2的速度降低，与此同时到2035年之前，中国未来的潜在增长率是可以达到4%以上的。保持公共教育支出占GDP4%的标准，未来到2035年之前至少每年以4.3%的速度增长，因此教育的财力基础是4%点几的增长速度，负担率是2.2的负增长速度。蔡昉表示，这是一个新的机遇，扩大义务教育是完全可为的，这就是带来的新的机遇。