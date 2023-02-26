台南88枪案嫌犯被遣返回台 赵少康盼两岸恢复交流

针对台南学甲88枪案犯罪嫌疑人洪政军、孔祥志在大陆落网被遣返台湾一事，中广集团董事长赵少康认为，这可以看做大陆释出的善意，呼吁民进党政府应该善用机会，良性互动，创造交流契机。

赵少康星期天（2月27日）在脸书发文说，两名嫌犯星期六（26日）自厦门被押解回台湾，可以看做是大陆方面释出的善意，继续执行两岸共打犯罪。他呼吁，应该抓住机会，让两岸恢复交流。

赵少康在文中分析了两岸关系的历史问题，并说双方都不愿看到台海问题乌克兰化。他指出，近年大陆对台湾采取“公事公办”的态度，台湾也以牙还牙，小三通也不通，大三通也不通，直航点只剩四个，观光客也不准来，祭拜星云大师也受限，上海台办来台北看花灯也被绑手绑脚等。

赵少康认为，大陆近期似乎有较放松对台政策的迹象，指这也许是对台新领导班子的两手策略“软的更软，硬的更硬”，不过“多一点软的总比多一点硬的好”，台湾应该表示欢迎。

他还提到，前移民署长谢立功曾说，以前两岸共同打击犯罪运作顺畅，谢立功每年都去北京和公安部长交换意见，可惜这几年交流中断，一切回归原点。

赵少康写道，大陆把台南88枪击案嫌犯逮捕送回台湾，也算是“送给民进党一个大礼”，民进党应该善用机会，良性互动，创造交流契机。“说一堆不如做一点，至少先全面开放小三通及16个直航点，并开放大陆观光客来台。”

另一方面，据《联合报》报道，民进党立委许智杰受访时说，两岸针对打击犯罪互助，确实是一个好时机，并希望大陆可以继续协助逮捕潜逃大陆的台湾通缉犯。

许智杰说，台湾方面也会持续释放善意，希望在疫情无虞的前提下，小三通、直飞航线都可以陆续恢复，并且在和平、对等、民主、对话等四项原则之下，继续拓展维持两岸互动。

孔祥志去年11月10日持枪到台南市学甲区民进党前中执委郭再钦有的厂房连开58枪，随后到同区中正路前市议员谢财旺竞选总部铁门扫射30枪。

根据台南市警察局星期六发布的新闻稿，经过专案小组全力追查，警方发现洪政军、孔祥志案发后潜逃到中国福建，台南市警察局将情资送往警政署刑事警察局两岸科，通过两岸共同打击犯罪机制协调沟通，终于将两人逮捕到案，并已在星期六下午押解返台。

