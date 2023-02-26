中国央行已上缴结存利润1.13万亿元人民币

中国央行去年已向中央财政上缴结存利润1.13万亿元人民币（下同，约2200亿新元），并强调这不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。

综合财新网、中国证券网报道，央行上星期五（2月24日）发布的《2022年四季度货币政策报告》（简称《报告》）显示，央行2022年合计向中央财政上缴结存利润1.13万亿元人民币，为全社会提供的新增可用资金规模相当于全面降准约0.5个百分点的力度。

《报告》中的“专栏一”写道：“在完全核销历史成本的基础上，2022年人民银行依法上缴了所有的历史结存利润，并对外公开披露，这是提高央行财务透明度的重大进展。”

此外，央行还首次解释了央行利润在上缴财政以外的用途。该专栏说，“过去十几年，人民银行坚持将部分利润用于消化金融机构改革历史成本，同时在多数年份也向财政上缴利润。经过多年不懈努力，2022年人民银行完成了金融机构改革历史成本的核销任务”。

《报告》强调，央行在保持资产负债表健康可持续的前提下，向财政上缴利润，不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化；健康可持续的央行资产负债表，是中央银行实施货币政策、维护金融稳定和强化金融服务的履职基础，既保障了央行实现币值稳定、控制通胀的可信度，也确保了央行能够有效履行最后贷款人职责，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

